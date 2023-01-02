بن زية في طريقه للالتحاق بشباب بلوزداد

علمت الشروق من مصادر مقربة من أدارة نادي شباب بلوزداد أن الرئيس بلحاج يكون قد دخل في مفاوضات متقدمة مع اللاعب الدولي السابق ياسين بن زية من أجل ضمه إلى تشكيلة أبناء لعقيبة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

نفس المصدر أكد أن إدارة الشباب تكون بصدد دراسة إمكانية جلب الدولي الجزائري، لتدعيم صفوف الفريق بصفقات من العيار الثقيل وخاصة على مستوى خط الهجوم الذي لقي انتقادات لاذعة في المرحلة الأولى من البطولة الوطنية، في ظل تراجع مستوى عريبي منذ بداية الموسم.

نفس المصدر أكد أنّ مهاجم “الخضر” يقترب بشدة من الالتحاق بصفوف بطل الجزائر.

ويعول مسؤولو شباب بلوزداد، على خدمات ياسين بن زية من أجل قيادة الفريق لبلوغ أقصى نقطة ممكنة في رابطة الأبطال الإفريقية ولم لا التتويج باللقب، على حد تصريحات رئيس مجلس الإدارة.