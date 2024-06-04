بن زية: لستُ هنا لِتعويض محرز

شدّد اللاعب الدولي الجزائري ياسين بن زية على أنه لا يعمل حاليا في مركز مُعيّن، يُعوّض من خلاله زميله والقائد السابق الجناح رياض محرز، الغائب منذ “كان” كوت ديفوار في جانفي الماضي.

وأوضح بن زية أنه يُجيد اللّعب في أكثر من منصب، ومُستعدّ لِتأدية أيّ عمل فوق المستطيل الأخضر، في مواجهة غينيا كوناكري وأوغندا، يطلبه منه النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. وأضاف أن محرز له وزنه في المنتخب الوطني وأسلوبه الخاص، الذي لن يقدر على تجسيده سواه.

وكان بن زية يُدلي بِهذه التصريحات الإعلامية مساء الثلاثاء، على هامش تدريبات “الخضر” بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

أمّا متوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر، فقال إنه مرتاح نفسيا بعد مرور الفترة العصيبة التي أعقبت إصابته الخطيرة في الرّكبة شهر ماي من السنة الماضية. وأضاف أن “مُحاربي الصّحراء” سيدخلون إلى أرضية ملعب “نيلسون مانديلا” أمام غينيا كوناكري بِهدف الفوز لا غير، مُعترفا بأن المهمّة ليست هيّنة، وأن زملاءه يعون جيّدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

بِدوره، قال المدافع ريان آيت نوري إن الظروف والمعطيات يسمحان للمنتخب الوطني بِحصد ستّ نقاط في مواجهتَي غينيا كوناكري وأوغندا، وأشار إلى جودة مركز التدريب بِسيدي موسى، وعالمية ملعب براقي، وأيضا الجوّ العائلي والمعنويات المرتفعة في صفوف اللاعبين.

وعن مستقبله الاحترافي على مستوى الأندية، وعمّا إذا كان يرغب في تغيير الأجواء هذا الصّائفة، اعتذر لاعب نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بِلباقة، وقال إنه أسند هذه المأمورية إلى مدير أعماله (المناجير البرتغالي الشهير جورجي مينديز)، وإن تركيزه مُنصبّ على كيفية اجتياز امتحانَي المنتخب الوطني الجزائري في تصفيات المونديال بِنجاح، وتحقيق النّصر، وإسعاد الجماهير الجزائرية.