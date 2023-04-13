بن زية للعُنصري غالتيي: “ريحة الكتّان تكبر وتبان”!

نشر اللاعب الدولي الجزائري السّابق ياسين بن زية، الخميس، رسالة بدا وأنّها مُوجّهة إلى المدرب الفرنسي كريستوف غالتيي المُتّهم بِمُعاداته للرياضيين المسلمين والسّود.

وكتب بن زية في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “عندما يختار الكذبُ المصعدَ الكهربائيَّ، تلجأ الحقيقة إلى السُلَّمِ. يستغرق صعودها وقتا طويلا، لكنّها في النّهاية تصل”.

وأضاف مهاجم فريق قرة باغ الأذري (كاراباغ/ أذرييجان): “فضيحة رمضان” (المنشور مُدرج أدناه).

وكانت العبارة الأخيرة قد كشفت وجهة رسالة بن زية، المُرادفة لِاتّهام المدرب الحالي لِفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بِعنصريته ضدّ المسلمين.

واضطرّ ياسين بن زية إلى الانتقال ثلاث مرّات بِصيغة الإعارة، لمّا كان يرتدي زيّ نادي ليل الفرنسي. وذلك صيف 2018 وصيف وشتاء 2019، إلى كلّ من أندية فنربخشة التركي وأولمبياكوس اليوناني وديجون الفرنسي.

ولجأ بن زية إلى ترك فريق ليل مُعارا ثلاث مرّات، بِسبب وجود المدرب كريستوف غالتيي، الذي أشرف على النادي الفرنسي ما بين ديسمبر 2017 وجوان 2021.

وعكس أندي ديلور الذي أبدى ما يُشبه تضامنا مع المدرب كريستوف غالتيي، يكون ياسين بن زية قد أكّد عنصرية هذا التقني الفرنسي.