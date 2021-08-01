“بن زية” مطلوب في ناديي قطر والدحيل

بعد عروضه القوية مع ديجان

كشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أن الدولي الجزائري، ياسين بن زية، لاعب ديجون، مطلوب في البطولة القطرية، بحيث تردد اسمه بقوة عند ناديي قطر والدحيل.

وأضاف ذات المصدر أن كلا من إدارتي ناديي قطر والدحيل بصدد التحضير للتفاوض مع نادي ديجون لإقناعه بالالتحاق بالبطولة القطرية، خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية. والمعلوم، أن نادي قطر يضم في صفوفه كلا من بن العمري وبلايلي، في حين نادي الدحيل يسعى إلى تعزيز صفوفه وإعادة هيكلة الفريق بأسماء بارزة، وكانت آخر انتداباته ضم اللاعب البلجيكي توبي ألدفيريلد قادما من نادي توتنهام، لا سيما أنه يريد استرجاع مكانته على رأس الأندية القطرية من الزعيم الحالي نادي السد الذي يسيطر منذ فترة على البطولة. للإشارة، فإن بن زية عاد من بعيد نهاية الموسم الماضي بعد أن كان مشواره الكروي مهددا بالتوقف، إثر حادث سير خطير في فرنسا العام الماضي، ما تسبب له في إصابة خطيرة في اليد، ولولا قوته الذهنية وشغفه الكبير بمداعبة كرة القدم لما عاد إلى ملاعب كرة القدم من جديد.