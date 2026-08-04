بن زية يبتعد عن البطولة الجزائرية

تتنافس عدة أندية جزائرية، أبرزها شبيبة القبائل، شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، على ضم اللاعب الدولي السابق ياسين بن زية.

لكن اللاعب يُفضل الانتقال إلى الدوري السعودي على البطولة الوطنية. ورغم ضغوط بعض الوكلاء لإقناعه باللعب في الجزائر، يطمح بن زية، الحر من أي التزام منذ أول جويلية، إلى تدعيم مسيرته في الخليج، إذ تشير المصادر إلى تلقيه عرضًا براتب سنوي قدره 1.5 مليون دولار من ناد سعودي، بعد عدم تجديد عقده مع الفيحاء. ويُعد انتقاله إلى الجزائر أمرًا صعبًا، لارتفاع مطالبه المالية، خصوصًا أنه ما زال تنافسيًا وأمامه عدة سنوات للعب بفضل خبرته الكبيرة.