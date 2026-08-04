-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن زية يبتعد عن البطولة الجزائرية

الشروق الرياضي
  • 72
  • 0
بن زية يبتعد عن البطولة الجزائرية

تتنافس عدة أندية جزائرية، أبرزها شبيبة القبائل، شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، على ضم اللاعب الدولي السابق ياسين بن زية.

لكن اللاعب يُفضل الانتقال إلى الدوري السعودي على البطولة الوطنية. ورغم ضغوط بعض الوكلاء لإقناعه باللعب في الجزائر، يطمح بن زية، الحر من أي التزام منذ أول جويلية، إلى تدعيم مسيرته في الخليج، إذ تشير المصادر إلى تلقيه عرضًا براتب سنوي قدره 1.5 مليون دولار من ناد سعودي، بعد عدم تجديد عقده مع الفيحاء. ويُعد انتقاله إلى الجزائر أمرًا صعبًا، لارتفاع مطالبه المالية، خصوصًا أنه ما زال تنافسيًا وأمامه عدة سنوات للعب بفضل خبرته الكبيرة.

مقالات ذات صلة
بيتكوفيتش… الساعات الأخيرة مع “الخضر”

بيتكوفيتش… الساعات الأخيرة مع “الخضر”

بالفيديو.. الحارس فوزينيا يحظى باستقبال مميّز في تشيلي

بالفيديو.. الحارس فوزينيا يحظى باستقبال مميّز في تشيلي

جزائريون ينصحون قبّال بتفادي الانضمام إلى مارسيليا

جزائريون ينصحون قبّال بتفادي الانضمام إلى مارسيليا

نيوكاسل يستهدف التعاقد مع حاج موسى

نيوكاسل يستهدف التعاقد مع حاج موسى

“تيطراوي سيمنحنا حلولاً تكتيكية مهمة”

“تيطراوي سيمنحنا حلولاً تكتيكية مهمة”

ماسيل يفرض ضغطًا إضافيًا على زيدان في حراسة “الخضر”

ماسيل يفرض ضغطًا إضافيًا على زيدان في حراسة “الخضر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد