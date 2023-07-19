بن زية يتأهّل في رابطة أبطال أوروبا

ياسين بن زية في التشكيل الأساسي لِفريقه قرّه باغ الأذري في مباراة العودة.

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري السّابق ياسين بن زية مساء الأربعاء، للدور الثاني من عمر مسابقة رابطة أبطال أوروبا.

وفاز نادي قرّه باغ من أذربيجان بِرُباعية نظيفة على الزّائر فريق لينكولن ريد إيمبس من جبل طارق. لِحساب إياب الدور الأوّل.

وكان مُمثّل الكرة الأذرية قد فاز أيضا في لقاء الذّهاب خارج القواعد، لكن بِنتيجة (1-2). وهي الحصيلة العامّة التي منحته بطاقة العبور.

وشارك صانع الألعاب بن زية أساسيا في مواجهة العودة، واسْتُبدل في الدقيقة الـ 63، تاركا فريقه قرّه باغ مُتقدّما في النتيجة بـ (4-0).

وفي الدور الثاني لِرابطة الأبطال، يلعب ياسين بن زية وفريقه قرّع باغ الأذري ضدّ نادي راكو شيستوشوفا البولوني.

وتُجرى مباراة الذهاب بِبولونيا في الـ 26 من جويلية الحالي، ويُقام لقاء العودة بِأذربيجان في الـ 1 أو الـ 2 من أوت المقبل.