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رياضة

بن زية يتوّج بالدوري الأذربيجاني مع كارباخ

ق. ر
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بن زية يتوّج بالدوري الأذربيجاني مع كارباخ

توّج الدولي الجزائري، ياسين بن زية، مع ناديه كارباخ، بلقب بطولة الدوري الأذربيجاني، قبل أربع جولات عن نهاية الموسم.

وجاء تتويج بن زية، وناديه كارباخ، بلقب البطولة، بعد تعادلهم يوم الأحد، لحساب الجولة الـ32، بهدف لمثله أمام مضيفهم نادي صباح.

وتصدر الدولي الجزائري، مع ناديه كارباخ، ترتيب الدوري الأدربيجاني، برصيد 77 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ملاحق لهم نادي زيرا.

يذكر أن ياسين بن زية، شارك هذا الموسم في 28 مباراة مع ناديه كارباخ، لحساب البطولة، سجل خلالها 6 أهداف، ومنح 6 تمريرات حاسمة.

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