بن زية يحتفظ بِلقب بطولة أذربيجان

احتفظ اللاعب الدولي الجزائري ياسين بن زية وفريقه قرّه باغ مساء الأحد، بِلقب بطولة أذربيجان لِكرة القدم.

وتعادل فريق قرّه باغ بِنتيجة (1-1) خارج القواعد مع نادي صباح، في مباراة بِرسم الجولة الـ 32.

وتابع بن زية أطوار هذه المقابلة من دكّة البدلاء.

وأمسى فريق قرّه باغ في الصدارة بِرصيد 77 نقطة، متقدّما بِفارق 13 نقطة عن الوصيف نادي زيرا، قبل 4 جولات عن انتهاء البطولة الأذرية. وهو الترتيب الذي منح فريق بن زية اللقب.

وشارك صانع الألعاب بن زية في 28 مباراة بِرسم البطولة الأذرية هذا الموسم، يوجد بينها 15 مواجهة خاضها أساسيا. وسجّل 6 أهداف، كما وزّع مثلها من التمريرات الحاسمة.

وبعد هذا التتويج الجديد، يتّجه ياسين بن زية وفريقه قرّه باغ لِتكرار سيناريو الموسم الماضي، المرادف لِحصد ثنائية لقب البطولة وكأس أذربيجان. عِلما أن النادي سيُنشّط لاحقا نهائي الكأس المحلّية.

وكان ياسين بن زية وفريقه قرّه باغ قد نالا أيضا لقب بطولة أذربيجان في موسم 2022-2023، لكن دون الكأس المحلّية.