 بن زية يقرر الانتقال إلى الدوري السعودي الموسم المقبل

على خطى محرز وعوار وبن رحمة

استنادا إلى تقارير الصحافة في أذربيجان، فإن الدولي الجزائري في صفوف النادي المحلي كاراباخ ياسين بن زية، قرر الانتقال إلى الدوري السعودي الصيف المقبل، ليلتحق بكوكبة اللاعبين الجزائريين الذين سبقوه إلى البطولة السعودية، على غرار قائد “الخضر” رياض محرز مع أهلي جدة، وحسام عوار مع نادي الاتحاد، وآخرهم سعيد بن رحمة مع نادي نيوم، وعديد الأسماء الأخرى.

ووفقا لِموقع “بيزيم ميديا” الأذري، فإن النجم الجزائري رفض كل اقتراحات التي قدمتها له إدارة ناديه كاراباخ الأذربيجاني، لتجديد عقده مع الفريق الذي ينتهي شهر جوان المقبل، حيث يفضّل بن زية الرحيل مجاناً هذا الصيف ليصبح بذلك صفقة مربحة بالنسبة له ولكل الأندية التي تريد خدماته.

وأضاف أن ياسين بن زية قرر الانتقال إلى الدوري السعودي الصيف المقبل، ورفض كل عروض تجديد عقده مع نادي كاراباخ منذ الموسم الماضي، حيث يسعى نجم “الخضر” للسير على خطى محرز وعوار وبن رحمة بالانتقال إلى الدوري الأكثر استقطاباً للنجوم خلال الموسمين الأخيرين.

وأشارت وسائل إعلام أذربيجانية أخرى إلى رفض المهاجم الجزائري لفكرة تجديد عقده رغم محاولات إدارة نادي كاراباخ، مؤكدة أنه سيرحل عن الفريق شهر جوان المقبل دون تحديد وجهة معينة له، رغم حديثها عن عروض فرنسية، والتي لا يمكن أن تضاهي العروض التي تكون وصلته من دوري روشن.

وقرر خريج مدرسة نادي أولمبيك ليون، الذي كان قريباً من الانتقال إلى الدوري السعودي الموسم الماضي، لولا رفض نادي كاراباخ تسريحه وتمسك بخدماته، يملك عروضاً مغرية من أندية قوية في السعودية لم يكشف عنها.

إلى ذلك، تلقى بن زية تشجيعات من زملائه في المنتخب الوطني الذين ينشطون في الدوري السعودي، حيث أشادوا بالمستويات الفنية والإمكانات الموضوعة تحت تصرف الأندية، والتي تضاهي ما هو موجود لدى أندية أوروبية كبيرة وفي الدوريات الخمسة الكبرى بالقارة العجوز.

وتمكن بن زية خلال الموسمين الماضيين من استرجاع مستوياته والتألق بشكل ملفت للانتباه مع النادي الأذربيجاني، الذي كان انضم إليه بشكل مفاجئ شهر جانفي 2023، وهو ما فتح له الباب للعودة من جديد إلى المنتخب الوطني خلال تربص شهر مارس 2023 بعدما تلقى الدعوة من طرف المدرب الجديد “للخضر” الصربي فلاديمير بيتكوفيتش.

ومنذ انضمامه إلى كاراباخ شارك بن زية في 97 مباراة بمختلف المنافسات، سجل خلالها 25 هدفاً وقدّم 25 تمريرة حاسمة، في حين كانت أرقامه هذا الموسم، 9 أهداف و10 تمريرات حاسمة في 43 مباراة بمختلف المسابقات، علما أن صاحب الـ 30 عاماً عاد من بعيد بعدما كاد أن يضع حدا لمشواره الكروي بعد تعرضه لحادث مرور خطير في ماي 2020 أفقده أصبعين من يده اليسرى حيث خضع بسببه لـ11 تدخلا جراحياً وزراعة جلد.