بن زية يُسجّل ويبلغ نهائي كأس أذربيجان

ساهم اللاعب الدولي الجزائري ياسين بن زية عصر الأربعاء، في بلوغ فريقه قرّه باغ نهائي منافسة كأس أذربيجان.

وفاز فريق قرّه باغ بِثُلاثية نظيفة على ضيفه نادي أراز، في مباراة إيّاب الدور نصف النّهائي.

وكان فريق قرّه باغ قد خسر لقاء الذّهاب خارج القواعد بِهدف دون ردّ، وهي الحصيلة العامّة التي منحته بطاقة تنشيط النّهائي.

وسجّل صانع الألعاب بن زية الهدف الأوّل في مواجهة العودة، عند الدقيقة الـ 65. رافعا رصيده إلى هدفَين وتمريرة حاسمة في مسابقة كأس أذربيجان.

وتتحوّل الحصيلة إلى 11 هدفا و10 تمريرات حاسمة، في كل المنافسات الرسمية للأندية هذا الموسم.

ويُجرى اللقاء النهائي في الفاتح من جوان المقبل، علما أن ياسين بن زية وفريقه قرّه باغ أحرزا كأس أذربيجان للموسم الماضي.