-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بن زية يُهدر ركلة جزاء ويُقصى

علي بهلولي
  • 66
  • 0
بن زية يُهدر ركلة جزاء ويُقصى
ح.م
ياسين بن زية بِألوان فريق قره باغ الأذري.

أهدر اللاعب الدّولي الجزائري السّابق ياسين بن زية سهرة الخميس ركلة جزاء، وأُقصي فريقه قره باغ من أذربيجان.

وخسر فريق قره باغ بِهدف لِصفر أمام مُضيّفه لاغونتواز البلجيكي، بعد وقتَين أصلي وإضافي لِمباراة إياب الدور الـ 16من عمر منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان مُمثّل الكرة الأذرية قد فاز في لقاء الذّهاب بِميدانه (1-0).

واضطرّ الفريقان في مواجهة العودة إلى إجراء سلسلة ركلات الترجيح، التي انتهت لِمصلحة فريق لا غونتواز البلجيكي بـ (5-4).

ودخل صانع الألعاب بن زية في الدقيقة الـ 80 من عمر مباراة العودة، وحينها كان فريقه قره باغ الأذري مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

ونفّذ بن زية ركلة الجزاء الرّابعة والأخيرة لِفريقه قره باغ، لكنه لم يُوفّق في هزّ الشّباك، قبل أن يُسجّل المُنافس البلجيكي ركلة الجزاء الخامسة ويتأهّل إلى ثمن النّهائي.

للإشارة، فإن ياسين بن زية يُمارس كرة القدم الاحترافية وهو يفتقد أصبع إحدى يدَيه، بعد أن بُتر خلال إجرائه عملية جراحية. وذلك بِسبب إصابة خطيرة راح ضحيّة لها، إثر حادث مرور تعرّض له بِفرنسا في منتصف سنة 2020.

مقالات ذات صلة
تكريم أفضل مدرب في تاريخ المنتخب الوطني للملاكمة

تكريم أفضل مدرب في تاريخ المنتخب الوطني للملاكمة

ديلور: لستُ بدينا ولا آكل العجائن

ديلور: لستُ بدينا ولا آكل العجائن

الشباب من أجل محو خسارة الترجي والعودة لسكة الانتصارات

الشباب من أجل محو خسارة الترجي والعودة لسكة الانتصارات

تحديد مواعيد المباريات المتأخرة عن الدور الـ16 لكأس الجزائر

تحديد مواعيد المباريات المتأخرة عن الدور الـ16 لكأس الجزائر

المدرب رمان: كنت أود خوض لقاءات ودية مع منتخبات إفريقية

المدرب رمان: كنت أود خوض لقاءات ودية مع منتخبات إفريقية

هذا ما قاله مدرب بلوزداد عن مواجهة المريخ السوداني

هذا ما قاله مدرب بلوزداد عن مواجهة المريخ السوداني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد