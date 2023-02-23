بن زية يُهدر ركلة جزاء ويُقصى

أهدر اللاعب الدّولي الجزائري السّابق ياسين بن زية سهرة الخميس ركلة جزاء، وأُقصي فريقه قره باغ من أذربيجان.

وخسر فريق قره باغ بِهدف لِصفر أمام مُضيّفه لاغونتواز البلجيكي، بعد وقتَين أصلي وإضافي لِمباراة إياب الدور الـ 16من عمر منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان مُمثّل الكرة الأذرية قد فاز في لقاء الذّهاب بِميدانه (1-0).

واضطرّ الفريقان في مواجهة العودة إلى إجراء سلسلة ركلات الترجيح، التي انتهت لِمصلحة فريق لا غونتواز البلجيكي بـ (5-4).

ودخل صانع الألعاب بن زية في الدقيقة الـ 80 من عمر مباراة العودة، وحينها كان فريقه قره باغ الأذري مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

ونفّذ بن زية ركلة الجزاء الرّابعة والأخيرة لِفريقه قره باغ، لكنه لم يُوفّق في هزّ الشّباك، قبل أن يُسجّل المُنافس البلجيكي ركلة الجزاء الخامسة ويتأهّل إلى ثمن النّهائي.

للإشارة، فإن ياسين بن زية يُمارس كرة القدم الاحترافية وهو يفتقد أصبع إحدى يدَيه، بعد أن بُتر خلال إجرائه عملية جراحية. وذلك بِسبب إصابة خطيرة راح ضحيّة لها، إثر حادث مرور تعرّض له بِفرنسا في منتصف سنة 2020.