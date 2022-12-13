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رياضة

بن زيمة أراد العودة وديشان رفض

الشروق الرياضي
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بن زيمة أراد العودة وديشان رفض
ح.م
ديدييه ديشان وكريم بن زيمة.

أراد النجم كريم بن زيمة العودة إلى صفوف منتخب فرنسا وخوض كأس العالم 2022 بِقطر، لكن مدربه ديدييه ديشان رفض.

ومعلوم أن المهاجم بن زيمة تعرّض لِإصابة في الفخذ اليسرى بِتاريخ الـ 19 من نوفمبر الماضي، أبعدته عن المونديال الذي انطلق في اليوم الموالي.

وتماثل هدّاف نادي ريال مدريد الإسباني للشّفاء، وأبدى رغبته في خوض مباراة منتخبَي فرنسا وبولونيا بِرسم ثمن نهائي المونديال، في الـ 4 من ديسمبر الحالي.

وفي تقرير لها نشرته، الثلاثاء، قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن صاحب “الكرة الذهبية” 2022 استعاد كامل لياقته البدنية ومستواه الفني، وكان بِإمكانه العودة إلى صفوف منتخب “الديكة”، ولعب مواجهة بولونيا.

وأعاب المصدر على الناخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان اتّخاذه قرارا مُتسرّعا بِالاستغناء عن بن زيمة.

ووجب التذكير بِأن اسم كريم بن زيمة لم يُشطب من قائمة منتخب فرنسا لِمونديال 2022، وأن ديدييه ديشان لم يجلب لاعبا آخر بديلا. وبِالتالي، كان يُمكن لِمهاجم “الزّرق” المشاركة انطلاقا من مواجهة بولونيا.

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