بن زيمة خلف رونالدو وميسي في قائمة أساطير دوري الأبطال

أصبح نجم ريال مدريد كريم بن زيمة ثالث الهدافين التاريخيين للأدوار الإقصائية، لدوري أبطال أوروبا، خلف رونالدو وميسي.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن بن زيمة وصل إلى هدفه رقم 33 في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال.

ويحتل بن زيمة، بعد الهدف الذي سجله سهرة الأربعاء، في مرمى ليفربول، المركز الثالث في ترتيب هدافي الأدوار الإقصائية، خلف ميسي بـ49 هدفا، والمتصدر كريستيانو رونالدو بـ67 هدفا.