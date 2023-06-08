بن زيمة: ذهبت إلى السعودية لِأنّي مسلم وسأجتهد لِتعلّم العربية

كريم بن زيمة بعد وصوله إلى الصعودية.

فسّر نجم كرة القدم كريم بن زيمة سبب انتقاله إلى نادي الاتحاد، الذي أحرز في الأيّام القليلة الماضية لقب البطولة السعودية.

وأمضى المهاجم بن زيمة (35 سنة) عقدا مدّته ثلاثة مواسم، يُمثّل بِموجبه ألوان نادي “نمور جدّة”. بِأجرة سنوية قُدّرت بـ 200 مليون أورو، استنادا إلى آخر التقارير الصّحفية السعودية والفرنسية.

وقال بن زيمة في أحدث تصريحات للقناة الإلكترونية لِناديه الجديد الاتحاد السعودي: “أنا مسلم وجئت إلى بلد مسلم، ولديّ رغبة في العيش هنا. الاتحاد فريق كبير، ورفوف خزانته تزخر بِالتتويجات، كما له قاعدة جماهيرية عريضة. أنا مُتشوّق للبدء في تحدٍّ رياضي جديد، ومطاردة الألقاب والكؤوس”.

وأضاف قائلا: “كل الأجواء رائعة هنا، على غرار مكّة المُكرّمة. كما سأجتهد لِتعلّم اللّغة العربية، هذا أمر ضروري”.

وتابع صاحب جائزة “الكرة الذّهبية” 2022 يقول: “سبقني إلى السعودي كريستيانو رونالدو، وهو صديقي. هذا يدلّ على أن الكرة السعودية بِصدد ارتقاء أعلى درجات السّلم العالمي”.

وعن فريقه الإسباني السّابق الذي مثّل ألوانه لِمدّة 14 سنة، قال بن زيمة: “لعبت في ريال مدريد لِفترة طويلة، وحصدت عدّة تتويجات، وأنا جدّ فخور، خاصّة وأن مغادرة الفريق كانت بِالطريقة التي أرضت الجميع”.