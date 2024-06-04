بن زيمة “ضحية”.. جيسوس ضعيف فنيا ويايسله مبتدئ

مدرب نادي الأخدود السعودي نور الدين زكري يؤكد:

رأى نور الدين زكري، مدرب نادي الأخدود السعودي، أن 80% من المدربين لا يستحقون التواجد في دوري “روشن” السعودي، مشدّدا على أن أهلي جدة لا يستحق مدربا مبتدئا، ولفت إلى أن كريم بن زيمة كان ضحية المشروع الفني الخاطئ لنادي الاتحاد.

وقال زكري، في مقابلة مع “العربية”: 80% من المدربين لا يستحقون التواجد في الدوري السعودي، على سبيل المثال الأهلي لا يستحق مدربا مبتدئا، وكذلك الاتفاق، أما جيسوس، فهو متمرس، لكن المدرب البرتغالي ليس جيّدا في الجوانب التكتيكية، لا أرى أي تطوير في الهلال، وأي مدرب سينجح مع الهلال بغض النظر عن جيسوس وغيره”.

وأضاف: “أما بن زيمة، فهو ضحية المشروع الفني الخاطئ منذ البداية، لا يمكن أن يلعب مع عبدالرزاق حمدلله وكورنادو ورومارينيو”.

وبشأن احتفاليته الشهيرة عقب ضمان البقاء في دوري “روشن”، أجاب: “كانت ردة فعل، وأردت أن أطير من هذا العالم المتناقض”. وزاد: “كل المشاريع التي شاركت بها نجحت فيها، لم أهبط في حياتي، ولست مختصا في إنقاذ الفريق، حصدت جميع الألقاب مع وفاق سطيف، أنا لست مدرب طوارئ وفرق صغيرة، وسأقرر مشروعي مع الأخدود في الأيام المقبلة. أريد المنافسة، لأنني مدرب ألقاب ومشاريع، والمنافسة في الدوري السعودي ليست صعبة”.