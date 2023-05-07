بن زيمة على بعد لقب واحد من تحقيق رقم غير مسبوق في الريال

رفع النجم كريم بن زيمة، رصيده إلى 25 لقبا مع النادي الملكي، بعد تتويجه سهرة السبت بكأس ملك إسبانيا، على حساب أوساسونا.

ويحتاج بن زيمة للقب واحد يحققه مع ريال مدريد من أجل الانفراد برقم غير مسبوق في النادي.

وبعد تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا رفع بن زيمة رصيده مع ريال مدريد إلى 25 لقبا، ليعادل إنجاز المدافع السابق مارسيلو.

وتوج بن زيمة بـ 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا ومثلها بكأس العالم للأندية، إلى جانب 4 ألقاب كأس السوبر الأوروبي، ومثلها من لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، كما توج بكأس الملك 3 مرات، خلال 14 عاما قضاها في ريال مدريد.