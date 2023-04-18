بن زيمة في انتظار محرز

محرز وبن زيمة في مباراة سابقة بين مانشستر سيتي والريال.

في حال تأهّل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي لِنصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، فسيُواجهان نادي ريال مدريد الإسباني.

وفاز ريال مدريد بِنتيجة واحدة (2-0) ذهابا وإيابا على نادي تشيلسي الإنجليزي، فعبر إلى محطّة نصف النّهائي الأوروبي.

وبِالمُقابل، تغلّب مانشستر سيتي الإنجليزي بِثلاثية نظيفة على الزّائر نادي بايرن ميونيخ، على أن يُجرى إياب ربع النّهائي بِألمانيا سهرة هذا الأربعاء.

وسبق لِمانشستر سيتي أن واجه ريال مدريد 8 مرّات في رابطة أبطال أوروبا، فانتصر كلّ فريق في ثلاثة لقاءات، وتعادلا في مناسبتَين.

ونجح رياض محرز في هزّ شباك مُمثّل الكرة الإسبانية مرّة واحدة، وذلك بِمدريد في إياب نصف نهائي نسخة 2021-2002 (شريط الفيديو المُدرج أدناه).

وهكذا سينتظر كريم بن زيمة ولاعبي “الميرنغي” ما سيفعله رياض محرز وزملاءه. ولو أن الكرة ليست علما دقيقا، حتى لا يُقلَّل من شأن العملاق البافاري.