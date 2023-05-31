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رياضة

بن زيمة في طريقه إلى هذا النادي

الشروق الرياضي
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بن زيمة في طريقه إلى هذا النادي
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طرأ جديد بِخصوص مصير النّجم كريم بن زيمة، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني.

وتنقضي مدّة عقد بن زيمة (35 سنة) مع الرّيال في الـ 30 من جوان المقبل، بعد أن قدم إليه في صيف 2009.

وأبلغ بن زيمة إدارة ريال مدريد بِأنه لا يُريد تجديد العقد، ويرغب في خوض تجربة جديدة مع فريق الاتحاد السعودي. كما ذكره الموقع الفرنسي “فوت ميركاتو” سهرة الأربعاء. الذي نقل تصريحات لِجناح الاتحاد هيلدر كوستا قوله: “نُرحّب بِقدوم صاحب الكرة الذهبية”، في إشارة إلى جائزة “فرانس فوتبال” التي نالها بن زيمة في أكتوبر الماضي.

ونال فريق الاتحاد مساء الأربعاء لقب البطولة السعودية، نسخة 2022-2023.

وفي حال الإعلان الرّسمي عن انضمامه إلى الاتحاد، يكون كريم بن زيمة قد اقتفى أثر زميله السابق كريستيانو رونالدو، الذي انضمّ في جانفي الماضي إلى النصر السعودي.

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