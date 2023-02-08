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رياضة

بن زيمة قدّم وعدا بزيارة الجزائر

عمر سلامي
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بن زيمة قدّم وعدا بزيارة الجزائر
ح.م
كريم بن زيمة

أكد رئيس بلدية بني جليل بولاية بجاية، أن النجم كريم بن زيمة، وعد بالقدوم إلى الجزائر، وزيارة مسقط رأس جده.

وقال رئيس بلدية بني جليل، عبد الغاني والي، في اتصال مع موقع “شوت أفريكا” : “تحدثت مع شقيق بن زيمة، وبعض المقربين منه، ووعدنا بزيارة بني جليل”.
وأضاف رئيس بلدية بني جليل: ” قدمنا التهاني لبن زيمة بعد فوزه بالكرة الذهبية، وكان اتصالنا به عن طريق المقربين منه، والذين أكدوا لنا، حينها أن برنامج نجم ريال مدريد، لا يسمح بالتنقل إلى الجزائر، لكن في نفس الوقت، قالوا بأنه يعد بزيارة البلدة عندما تسنح الفرصة”.

ومن جهة أخرى أكد رئيس بلدية بني جليل أن كريم بن زيمة، قدم مساعدات للبلدة، خلال فترة فيروس كورونا، وقال في هذا السياق: “بن زيمة قدم مساعدات للبلدة خلال فترة كوفيد 19، ولم تكن تلك المساعدان بطريقة مباشرة، بل عن طريق أشخاص”.

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