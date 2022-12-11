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رياضة

بن زيمة لـ “الديكة”: الاحتفاظ بِكأس العالم على مرمى حجر!

الشروق الرياضي
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بن زيمة لـ “الديكة”: الاحتفاظ بِكأس العالم على مرمى حجر!
الأرشيف
كريم بن زيمة

قدّم نجم الهجوم كريم بن زيمة مساء الأحد دعما معنويا للاعبي منتخب فرنسا.

ويُواجه منتخب فرنسا مُنافسه فريق المغرب في مباراة بِرسم نصف نهائي كأس العالم بِقطر، سهرة الأربعاء المقبل.

وكتب بن زيمة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هيّا يا رفاق.. بقيت مقابلتان فقط ونصل.. نحن خلفكم”.

ومعلوم أن الهدّاف الفرنسي كريم بن زيمة يغيب عن المونديال، بِداعي إصابة في الفخذ.

وكان كريم بن زيمة – صاحب جائزة “الكرة الذهبية” 2022 – قد لعب دورا بارزا، في بلوغ منتخب “الديكة” نهائيات كأس العالم بِقطر، وسجّل ثلاثة أهداف في التصفيات.

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