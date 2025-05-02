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رياضة

بن زيمة معجب بغويري

الشروق الرياضي
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بن زيمة معجب بغويري

يبدو أن مقصية أمين غويري المهاجم الجزائري في آخر مباراة لعبها مع ناديه مارسيليا أمام براست، وجاء منها هدفه الساحر، ستبقى في البال لمدة طويلة، فقد نشر النجم كريم بن زيمة، الهدف وقدم تحية لابن الجزائر، متمنيا له مستقبلا كبيرا.

ويقوم كريم بن زيمة في الفترة الأخيرة بتحية كل لاعب جزائري خاصة من المغتربين عندما يسجلون أهدافا أو يحققون التنقل إلى فرق محترفة كبيرة، ومعروف بأن لاعب ريال مدريد السابق واتحاد جدة الحالي هو من توسط لحسام عوار ليلعب إلى جانبه وأبدى حزنه عندما علم بأن حسام عوار قد قرر مغادرة اتحاد جدة مع نهاية الموسم الحالي ليعود إلى الدوريات الأوروبية، حتى وإن كان ناديه المرشح الأكبر للتتويج بلقب الدوري السعودي.

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