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رياضة

بن زيمة منتظر بالجزائر في الفاتح جوان القادم

الشروق أونلاين
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بن زيمة منتظر بالجزائر في الفاتح جوان القادم

من المنتظر أن يزور النجم العالمي كريم بن زيمة الجزائر، في الفاتح جوان المقبل، كما سيحضر لقاء الجزائر وغينيا.

وحسب موقع الإذاعة الجزائرية، فإن صاحب الكرة الذهبية العالمية 2022، سيزور مدينة بجاية مسقط رأس والدته، كما سيزور الباهية وهران التي ينحدر منها والده.

وسيحضر اللاعب السابق لنادي ريال مدريد، لقاء الجزائر وغينيا المرتقب يوم السادس جوان المقبل برسم الجولة الثالثة لتصفيات مونديال 2026.

وأضاف موقع الإذاعة الجزائرية أن زيارة المهاجم الحالي لاتحاد جدة السعودي تأتي قبل أسابيع من الزيارة المرتقبة للنجم الفرنسي كيليان مبابي، صاحب الجذور الجزائرية، الذي سيزور بدوره منطقة بجاية التي تنحدر منها والدته فايزة لعماري.

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