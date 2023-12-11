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رياضة

بن زيمة يتجاهل رونالدو وميسي في تشكيلة الأحلام (فيديو)

عمر سلامي
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بن زيمة يتجاهل رونالدو وميسي في تشكيلة الأحلام (فيديو)
أرشيف
كريم بن زيمة

كشف نجم الاتحاد السعودي، كريم بن زيمة عن تشكيلة أحلامه، التي عرفت عدم تواجد النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد جدة، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، مقطع فيديو يكشف فيه كريم بن زيمة عن أفضل 11 لاعبا عبر التاريخ، من وجهة نظره.

وشهد تشكيلة بن زيمة تواجد الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ والفرنسي زين الدين زيدان.

وتجاهل كريم بن زيمة النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وفضل تواجد رونالدو البرازيلي إلى جانبه في الهجوم.

ويتكون خط الدفاع في تشكيلة الأحلام لبن زيمة، من داني ألفيس، بيبي، سيرجيو راموس ومارسيلو.

أما خط الوسط فيتشكل من: بول بوغبا، كلود ماكيليلي، رونالدينيو، زين الدين زيدان.

ويتكون خط الهجوم من كريم بن زيمة ورونالدو نازاريو داليما.

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