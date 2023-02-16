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رياضة

بن زيمة يتجاوز رقم راؤول غونزاليس

عمر سلامي
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بن زيمة يتجاوز رقم راؤول غونزاليس
ح.م
كريم بن زيمة

تجاوز نجم ريال مدريد كريم بن زيمة، رقم أسطورة النادي الملكي ومنتخب إسبانيا السابق، راؤول غونزاليس، الذي سجل مع الفريق 228 هدفا، في الدوري الإسباني.

وبات بن زيمة  ثاني هدّافي نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني عبر التاريخ، بعد تسجيله لهدفين بمرمى فريق إلتشي من علامة الجزاء، رافعاً رصيده من الأهداف إلى 230 هدفا.

ويحتل بن زيمة المركز الثاني في ترتيب هدافي النادي الملكي، في الدوري الإسباني، بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ينفرد بالرقم القياسي، بـ 311 هدفا في مسابقة الليغا.

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