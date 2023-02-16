بن زيمة يتجاوز رقم راؤول غونزاليس
تجاوز نجم ريال مدريد كريم بن زيمة، رقم أسطورة النادي الملكي ومنتخب إسبانيا السابق، راؤول غونزاليس، الذي سجل مع الفريق 228 هدفا، في الدوري الإسباني.
وبات بن زيمة ثاني هدّافي نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني عبر التاريخ، بعد تسجيله لهدفين بمرمى فريق إلتشي من علامة الجزاء، رافعاً رصيده من الأهداف إلى 230 هدفا.
Karim Benzema dépasse Raul et devient le 2e meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid en Liga ! 💥
Va-t-il dépasser Cristiano Ronaldo ? 🤔 pic.twitter.com/iwOfYjW6A6
— Foot Mercato (@footmercato) February 15, 2023
ويحتل بن زيمة المركز الثاني في ترتيب هدافي النادي الملكي، في الدوري الإسباني، بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ينفرد بالرقم القياسي، بـ 311 هدفا في مسابقة الليغا.
Otra victoria más en casa ! ☄️
Gracias afición 🤍#nueve #HalaMadrid @realmadrid 🙌🏼🤍 pic.twitter.com/VLeMZQZb6w
— Karim Benzema (@Benzema) February 15, 2023