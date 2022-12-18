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رياضة

بن زيمة يحرج ماكرون قبل نهائي المونديال

عمر سلامي
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بن زيمة يحرج ماكرون قبل نهائي المونديال
ح.م
كريم بن زيمة

أحرج، نجم ريال مدريد، كريم بن زيمة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل نهائي مونديال قطر، الذي يجمع الأحد بين فرنسا والأرجنتين.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن بن زيمة رفض دعوة ماكرون للسفر برفقته إلى الدوحة، لحضور المباراة النهائية للمونديال.

وأثارت إمكانية حضور بن زيمة للنهائي جدلا كبيرا خلال اليومين الماضيين، في وقت امتعض فيه مدرب “الديوك” ديدييه ديشان، من أسئلة الصحفيين بشأن نجم ريال مدريد.

وأثار بن زيمة جدلا كبيرا، الجدل برسائل وجهها عبر حسابه على “انستغرام”، حيث قال في إحداها إنه “غير مهتم”.

كما نشر صورة له مع زين الدين زيدان، أثناء استلام الكرة الذهبية، وكتب عليها: “ليلة سعيدة”.

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