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رياضة

بن زيمة يحقق إنجازا في دوري أبطال أوروبا

عمر سلامي
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بن زيمة يحقق إنجازا في دوري أبطال أوروبا
ح.م
كريم بن زيمة

بات نجم ريال مدريد كريم بن زيمة، أول لاعب يتمكن من التسجيل خلال 19 عاما متتاليا، في منافسة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا للصفحة الرسمية لدوري أبطال أوروبا، فإن بن زيمة وبعد تسجيله ثنائية في مباراة ليفربول، بات أول لاعب يسجل خلال 19 عاما، متتاليا، في الفترة ما بين 2005 و2023 .

وأحرز بن زيمة الهدفين الرابع والخامس للريال أمام ليفربول، في ذهاب الدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليهز الشباك للمرة الأولى في نسخة هذا الموسم.

ولم يحرز اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية من مجلة “فرانس فوتبول” كأفضل لاعب في العالم العام الماضي، أي هدف مع الريال خلال مشوار الفريق بمرحلة المجموعات في الموسم الحالي لدوري الأبطال.

واكتسح ريال مدريد نادي ليفربول في ذهاب الدور الـ16 من رابطة أبطال أوروبا، بخماسية مقابل هدفين.

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