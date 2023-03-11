بن زيمة يرد على ديشان ويقصف بالثقيل

ردّ النجم الفرنسي كريم بن زيمة، على التصريحات الأخيرة لمدرب المنتخب ديديه ديشان، التي تحدث فيها عن استبعاد لاعب ريال مدريد من مونديال “قطر 2022”.

وقال ديشان في تصريحاته الأخيرة، لصحيفة “لو باريزيان”: “تطابق تشخيص طبيب المنتخب مع تشخيص أطباء مدريد، وفي أحسن الأحوال، لم يكن من الممكن عودة بن زيمة للتدريبات قبل 10 ديسمبر 2022”.



وأضاف مدرب المنتخب الفرنسي في تصريحاته: “بقينا معه لمدة 20 دقيقة، وطلبت منه تنسيق الأمر مع مدير المنتخب، لكن عندما استيقظت علمت برحيله.. لقد كان قراره”.

وردّ بن زيمة بسخرية على تصريحات ديشان، حيث أعاد نشرها على حسابه بشبكة “انستغرام”، وكتب عليها: “يا لها من جرأة” واضعا رمزا تعبيريا لمهرج.

ونشر نجم ريال مدريد فيديو شهير على حسابه لشخص يردد “كاذب.. أنت كاذب”، وأرفقه بعبارة: “عزيزي ديديه.. ليلة سعيدة”.