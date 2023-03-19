بن زيمة يرفض دعوة ديشان لتكريمه

رفض كريم بن زيمة، نجم ريال مدريد، دعوة مدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشان، من أجل تكريمه رفقة عدد من اللاعبين اعتزلوا اللعب دوليا بعد نهاية مونديال 2022 بقطر.

وحسب ما كشفته الأحد، الصحافة الفرنسية، فإن ديشان دعا كلا من الحارسين هوجو لوريس وستيف مانداندا وكذا المدافع رافائيل فاران والمهاجم بليز ماتويدي إلى جانب كريم بنزيمة لحضور مباراة فرنسا أمام هولندا المقررة يوم الجمعة المقبل، لتكريمهم بعد اعتزالهم دوليا. وأشارت ذات المصادر إلى أن بن زيمة لن يلبي دعوة مدرب “الديوك” لحضور المباراة، بسبب توتر علاقته معه عقب تصريحاته الأخيرة حول ما حدث في كأس العالم بقطر.