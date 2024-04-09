بن زيمة يسجل أسرع هدف في تاريخ السوبر السعودي

افتتح مهاجم اتحاد جدة، كريم بن زيمة أهداف فريقه أمام الوحدة، لحساب الدور نصف النهائي من كأس السوبر السعودي.

وجاء هدف بن زيمة بعد مرور 56 ثانية على إطلاق صافرة البداية، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ليسجل أحد أسرع أهداف المسابقة منذ انطلاقها.

ونجح المغربي حمد الله في مضاعفة النتيجة لفريقه في الدقيقة 42 مستفيدا من تمريرة عرضية من زميله رومارينيو.

وقبل إطلاق الحكم لصافرته قلص الوحدة الفارق بفضل لاعبه حسين العيسى لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف.

وحجز اتحاد جدة مقعده في نهائي المسابقة السعودية بعدما تغلب على نادي الوحدة بنتيجة 2-1 مساء الاثنين، حيث يلعب الاتحاد، حامل اللقب، ضد الهلال الخميس المقبل .