بن زيمة يعود عشية نهائي المونديال بِمنشور مُثير للجدل

عاد النّجم كريم بن زيمة سهرة الجمعة، لِيُثير الجدل مرّة أخرى، عشية خوض منتخب فرنسا نهائي كأس العالم 2022 أمام مُنافسه الأرجنتيني.

ولجأ مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني إلى موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وكتب: “هذا لا يهمّني”.

وراحت الصحافة الفرنسية وجماهير منتخب “الديكة” تُشرّح الرّسالة، التي أراد بن زيمة توجيها إلى مَن يهمّهم الأمر.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية في الأيّام القليلة الماضية، قد ذكرت بِأن مهاجم منتخب “الزّرق” تماثل للشفاء، وأبدى رغبته في الالتحاق بِزملائه في قطر لِخوض ما تبقّى من منافسة كأس العالم، لكن الناخب الوطني ديدييه ديشان رفض.

أمّا صحيفة “ليكيب” الفرنسية وفي أحدث عدد لها، فقالت إن العلاقة بين بن زيمة ومدربه ديشان عادت لِتتدهور من جديد. وأوضحت أن تجاهل ذكر اللاعب لـ “فضل” مدربه خلال استلام جائزة “الكرة الذّهبية” في الـ 17 من أكتوبر الماضي، أشعل الخلافات بين الرّجلَين.

ويطرح بعض المُتابعين للشأن الكروي الفرنسي، فرضية أن بن زيمة تعمّد الإصابة في الفخذ شهر نوفمبر الماضي. خاصّة بعد تأكّد غياب نجمَين آخرَين بِداعي الإصابة، وهما نغولو كانتي وبول بوغبا. حتى يزيد من متاعب ديشان في المونديال، ويفشل في الدّفاع عن اللّقب العالمي، ويدفعه إلى رمي المنشفة. لِيحلّ محلّه “صديقه” زين الدين زيدان.

وفي كلّ الأحوال، نهاية المونديال القطري، سواء بِاحتفاظ منتخب فرنسا بِلقبه العالمي أو العكس، ستُبدّد كثيرا من الضّبابية بِخصوص هذا الملف.