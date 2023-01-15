بن زيمة يعود لقضية استبعاده من المونديال

عاد نجم ريال مدريد كريم بن زيمة، للحديث عن قضية استبعاده من المنتخب الفرنسي خلال مونديال قطر 2022.

وأمام إلحاح الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي يسبق نهائي كأس السوبر الإسباني، بين ريال مدريد ونادي برشلونة، على فتح قضية الاستبعاد مجددا، قال بن زيمة: “الوضع كان معقدا وأصبح من الماضي”.

وأضاف: “لن أتحدث مجددا عن فرنسا وكأس العالم، إن كنتم تريدون سؤالي عن مباراة نهائي كأس السوبر، فسأجيب غير ذلك لن أتفوه بأي كلمة”.

من جهة أخرى، ردّ بن زيمة على سؤال حول أسباب عدم وجود صورة له مع رونالدو الذي زار تدريبات ريال مدريد في ملعب النصر السعودي.

وقال قائد ريال مدريد في هذا السياق: ” رونالدو زار تدريبات الفريق، ولكننا لا نحتاج لصورة لنظهر صداقتنا، لا نريد الصورة لنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وختم : “رغم وجوده لم يكن لدي الوقت لألقي التحية عليه، وآمل بعد مباراة النهائي أن أراه وأتحدث معه”.

ويواجه ريال مدريد، نادي برشلونة، في نهائي كأس السوبر الإسباني، سهرة الأحد بداية من الساعة الثامنة.