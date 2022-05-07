بن زيمة يقاضي سياسيا بحزب “ايرك زمور”

رفع نجم ريال مدريد كريم بن زيمة، دعوى قضائية ضد السياسي الفرنسي اليميني داميان ريو، العضو في حزب “إريك زمور” متهمًا إياه بالتشهير العلني به بعدما وصفه بأنه “إرهابي”.

وأوضحت وسائل إعلام فرنسية أن ريو نشر تغريدتين على حسابه الرسمي بتويتر تضمنت الأولى منهما صورة لبن زيمة وبجانبه إمام لأحد مساجد فرنسا يدعى نور الدين مأمون، وعلق بالقول: “أستغرب التقاء بن زيمة بالإمام نور الدين مأمون، المتهم بارتكاب عمليات إرهابية، وكذلك ارتباط اسمه بتمويل مساجد برون”.

وبعد مدة من تلك التغريدة عاد دارميان ريو لمهاجمة بن زيمة مرة أخرى ونشر صورة للاعب الجزائري الأصل وهو يرفع إصبع السبابة، وإلى جانبها صور مشابهة لأشخاص قال بأنهم ينتمون لجماعات مسلحة يقومون بالحركة نفسها.