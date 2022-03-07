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رياضة

بن زيمة يكشف سر وضعه الضمادة على يده اليمنى

سليم.ع
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بن زيمة يكشف سر وضعه الضمادة على يده اليمنى

كشف النجم الفرنسي كريم بن زيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني عن سر الضمادة التي لا تفارق يده اليمنى منذ 3 سنوات..
ونشر بن زيمة صورة له عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام”، أظهرت إصبعه الصغير وهو في حالة انحناء شديد جراء تعرضه للإصابة، الأمر الذي دفعه لوضع الضمادة بشكل دائم خلال المباريات والتدريبات سواء مع ريال مدريد أو المنتخب الفرنسي.
وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن بن زيمة أجل في أكثر من مرة إجراء الجراحة، وفضل وضع ضمادة، للتمكن من اللعب، خاصة وأن الفترة التي أصيب خلالها، كان ناديه ريال مدريد يعاني من أزمة نتائج.
وتعرض بن زيمة لكسر في الأصبع الصغير ليده اليمنى، يوم 13 جانفي 2019، أثناء مباراة النادي الملكي ضد ريال بيتيس، وبسبب تلك الإصابة، غاب النجم الفرنسي عن ريال مدريد لمباراة واحدة فقط، وعاد للظهور بعدها وهو يرتدي الضمادة التي تلازمه حى الآن.

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