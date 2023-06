بن زيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، عن توقيع المهاجم كريم بن زيمة مع اتحاد جدة السعودي، على عقد يمتد لثلاث سنوات.

وقالت وكالة “فرانس برس” عبر صفحتها الرسمية بالعربية على “تويتر” وستنادا إلى مصدر من نادي اتحاد جدة فإن المهاجم القائد السابق لريال مديد “يوقع مع الاتحاد السعودي لثلاث سنوات”.

وسيقيم نادي ريال مدريد، الثلاثاء، حفل وداع للمهاجم بن زيمة بالمدينة الرياضية “فالديبيباس”، قبل أن يسافر إلى السعودية.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت يابق بأن راتب بن زيمة مع اتحاد جدة سيكون 200 مليون يورو سنويا، شاملا العقود التجارية والمتغيرات.

وودّع لاعبو ريال مدريد، بعد مواجهة أتلتيك بيلباو، القائد كريم بن زيمة وباقي الزملاء المغادرين، بطريقة خاصة.

وبعد نهاية مباراة الجولة الأخيرة من الليغا، ذهب لاعبو النادي الملكي إلى منتصف الملعب، وقاموا بوداع القائد كريم بن زيمة، وماركو أسينسيو، وماريانو دياز، وإيدين هازارد برفعهم عاليا في الهواء.

وقام لاعبو ريال مدريد بوداع خاص للراحلين عن النادي، حيث رفعوا كل لاعب ورموه في الهواء.

وانتهت مباراة أتلتيك بيلباو بالتعادل بهدف لمثله، وسجل هدف التعادل للريال كريم بن زيمة، ليرفع النادي الملكي رصيده إلى

78 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الليغا.

Karim Benzema, Marco Asensio, Mariano and Eden Hazard all get the treatment for their Real Madrid farewells 👋 pic.twitter.com/OZ8Xo31oD1

أكدت تقارير إعلامية سعودية، أن نادي اتحاد جدة توصل إلى اتفاق مع كريم بن زيمة للتوقيع على عقد يمتد لموسمين.

وكشفت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، أنّ رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع الرسمي مع بن زيمة في صفقة انتقال قياسية .

وأفادت القناة توصل نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم، إلى اتفاق مع بنزيمة على توقيع عقد يمتد لموسمين.

وربطت وسائل إعلام إسبانية بن زيمة بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية حيث تلقى عرضا مغريا .

وذكرت الصحف الإسبانية أن بن زيمة تلقى عرضاً من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين.

من جهة أخرى، كشف خبير الانتقالات الصحفي فابريزو رومانو أن الإعلان الرسمي لنادي الاتحاد السعودي عن صفقة بن زيمة، قد يكون الأربعاء المقبل.

Karim Benzema, invited to Saudi next week in order to prepare his move to Al Ittihad as new star of Arabian league. 🚨⚪️🇸🇦 #Benzema

The announcement is expected next week if all goes to plan — it could be Wednesday. pic.twitter.com/tRs20EXleU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2023