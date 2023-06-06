بن زيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، عن توقيع المهاجم كريم بن زيمة مع اتحاد جدة السعودي، على عقد يمتد لثلاث سنوات.

وقالت وكالة “فرانس برس” عبر صفحتها الرسمية بالعربية على “تويتر” وستنادا إلى مصدر من نادي اتحاد جدة فإن المهاجم القائد السابق لريال مديد “يوقع مع الاتحاد السعودي لثلاث سنوات”.

وسيقيم نادي ريال مدريد، الثلاثاء، حفل وداع للمهاجم بن زيمة بالمدينة الرياضية “فالديبيباس”، قبل أن يسافر إلى السعودية.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت يابق بأن راتب بن زيمة مع اتحاد جدة سيكون 200 مليون يورو سنويا، شاملا العقود التجارية والمتغيرات.

بالفيديو.. لاعبو الريال يودعون القائد بن زيمة بطريقة خاصة

وودّع لاعبو ريال مدريد، بعد مواجهة أتلتيك بيلباو، القائد كريم بن زيمة وباقي الزملاء المغادرين، بطريقة خاصة.

وبعد نهاية مباراة الجولة الأخيرة من الليغا، ذهب لاعبو النادي الملكي إلى منتصف الملعب، وقاموا بوداع القائد كريم بن زيمة، وماركو أسينسيو، وماريانو دياز، وإيدين هازارد برفعهم عاليا في الهواء.

Toda la plantilla del Real Madrid manteando a Karim Benzema. 🤍pic.twitter.com/5lBeKN6u2x — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) June 4, 2023

وقام لاعبو ريال مدريد بوداع خاص للراحلين عن النادي، حيث رفعوا كل لاعب ورموه في الهواء.

وانتهت مباراة أتلتيك بيلباو بالتعادل بهدف لمثله، وسجل هدف التعادل للريال كريم بن زيمة، ليرفع النادي الملكي رصيده إلى

78 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الليغا.

Karim Benzema, Marco Asensio, Mariano and Eden Hazard all get the treatment for their Real Madrid farewells 👋 pic.twitter.com/OZ8Xo31oD1 — B/R Football (@brfootball) June 4, 2023

اتحاد جدة السعودي يتفق مع بن زيمة

أكدت تقارير إعلامية سعودية، أن نادي اتحاد جدة توصل إلى اتفاق مع كريم بن زيمة للتوقيع على عقد يمتد لموسمين.

وكشفت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، أنّ رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع الرسمي مع بن زيمة في صفقة انتقال قياسية .

وأفادت القناة توصل نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم، إلى اتفاق مع بنزيمة على توقيع عقد يمتد لموسمين.

🚨#اتحاد_جدة يتوصل إلى اتفاق مع مهاجم ريال مدريد #كريم_بنزيما للتوقيع على عقد يمتد لموسمين ◀️قناة الإخبارية السعودية pic.twitter.com/YoUWXb4zWT — عبدالله محمد العلي (@abd_al3li) June 4, 2023

وربطت وسائل إعلام إسبانية بن زيمة بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية حيث تلقى عرضا مغريا .

وذكرت الصحف الإسبانية أن بن زيمة تلقى عرضاً من السعودية مقابل 200 مليون يورو على مدى سنتين.

من جهة أخرى، كشف خبير الانتقالات الصحفي فابريزو رومانو أن الإعلان الرسمي لنادي الاتحاد السعودي عن صفقة بن زيمة، قد يكون الأربعاء المقبل.

Karim Benzema, invited to Saudi next week in order to prepare his move to Al Ittihad as new star of Arabian league. 🚨⚪️🇸🇦 #Benzema The announcement is expected next week if all goes to plan — it could be Wednesday. pic.twitter.com/tRs20EXleU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2023

ريال مدريد يعلن رسميا رحيل بن زيمة

وأعلن ريال مدريد الإسباني، رحيل مهاجمه كريم بن زيمة، بعد مسيرة دامت 14 سنة مع النادي.

وقال نادي ريال مدريد في بيان له عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”: ” اتفق نادي ريال مدريد لكرة القدم وقائده كريم بن زيمة على إنهاء وقته الرائع الذي لا يُنسى كلاعب في النادي”.

وأضاف: “يود ريال مدريد أن يُظهر امتناننا للاعب الذي يعد بالفعل أحد أعظم أساطيرنا”.

وتابع ريال مدريد في بيانه: “انضم كريم بنزيمة إلى نادينا في عام 2009 ، وهو يبلغ من العمر 21 عامًا فقط ، وكان لاعباً أساسياً في هذا العصر الذهبي لتاريخنا. خلال المواسم الأربعة عشر التي مثل فيها شارتنا وقميصنا، فاز بـ 25 لقبًا ، وهو رقم قياسي لأي لاعب في ريال مدريد: 5 كؤوس دوري أبطال أوروبا، 5 كؤوس عالمية للأندية ، 4 كؤوس سوبر أوروبية ، 4 بطولات ، 3 كؤوس ملك. و 4 كؤوس السوبر الإسباني.

وأكد النادي الإسباني في الأخير، أن كريم بن زيمة سيتم تكريمه الثلاثاء بحصور الرئيس بيريز، في حفل سيقام بمدينة ريال مدريد الرياضية.