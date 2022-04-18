بن زيمة يُخاطب المسلمين بِالجزائرية: “صحّ فطوركم”!

نشر نجم هجوم فريق ريال مدريد الإسباني كريم بن زيمة مساء الإثنين، تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب بن زيمة مُخاطبا مسلمي العالم: “صحّ فطوركم”، وهي العبارة الشائعة عند الجزائريين بعد الانتهاء من وجبة الإفطار.

وظهر كريم بن زيمة يرتدي زيّا إسلاميا، وأمامه تمر ولبن، أو خير ما كان يبتدئ به سيّد الأنام (عليه الصلاة والسلام) عند الإفطار في شهر رمضان الفضيل.