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رياضة
بعد غياب دام ستّ سنوات

بن زيمة يُعلّق على قرار العودة

علي بهلولي
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بن زيمة يُعلّق على قرار العودة

أدلى النجم كريم بن زيمة مساء الثلاثاء بِأوّل انطباع، بعد عودته إلى صفوف منتخب فرنسا، ومنحه فرصة خوض بطولة أمم أوروبا التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.

وقال كريم بن زيمة في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنا جدّ فخور بِالعودة إلى صفوف منتخب فرنسا. شكرا لِعائلتي، وأصدقائي، وفريقي (ريال مدريد الإسباني)، وأنتم جميعا. وشكرا أيضا لِكلّ مَن دعّمني ومنحني – يوميا – قوّة معنوية”.

ولم يلعب المهاجم بن زيمة (33 سنة) مع منتخب فرنسا منذ الـ 8 من أكتوبر 2015، حينما شارك في المباراة الودّية أمام الضيف الأرميني. والتي انتهت لِمصلحة “الديكة” بِرباعية نظيفة، سجّل نصف أهدافها، وصنع هدف زميله أنطوان غريزمان بِتمريرة حاسمة.

من جهته قال المسؤول كريم جزيري مدير أعمال بن زيمة عبر الموقع ذاته: “شكرا لك أخي بن زيمة لِعدم استسلامك. وشكرا لِكلّ من دعّمه.. أقول للآخرين: دعوا الكرة وشأنها”، في تلميح إلى رجال السياسة (اليمين المتطرّف، مثالا وليس حصرا) الذين اقتحموا الغمار عام 2015، وضغطوا على اتحاد الكرة المحلي لِإبعاد بن زيمة عن صفوف منتخب “الزرق”، بِسبب “قضية فالبوينا”.

وغرّد المسؤول جون ميشال أولاس رئيس نادي أولمبيك ليون حيث كان يلعب بن زيمة قبل 2009: “عودة الابن الضّال. نحن فخورون وسعداء”.

ونشر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بِدوره تغريدة بِهذا الصدد، وأدرج اسمه رفقة بن زيمة، وأرفقهما بِأيقونة النار، في إشارة إلى القوة الهجومية الضّاربة لـ “الديكة”.

ولم يسبق لـ “مبابي” (22 سنة) أن خاض مباراة دولية جنبا إلى جنب مع بن زيمة، لِكون مهاجم “البي آس جي” استهلّ مشواره الدولي عام 2017.

وقبل إعلان الاستدعاء، كان كريم بن زيمة قد استمرّ في إبداعه الكروي هذا الموسم، حيث سجّل 29 هدفا ووزّع 8 تمريرات حاسمة بِزي فريق ريال مدريد الإسباني، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية.

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