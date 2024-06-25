بن سايح يتنقل إلى نادي العدالة السعودي

ميركاتو.. ميركاتو.. ميركاتو..

أنهى نادي العدالة السعودي التعاقد مع اللاعب الجزائري رضا بن سايح ثالث أفضل مهاجم في دوري يلو للموسم الرياضي الماضي، حيث مثل فيه نادي جدة، ويعتبر من أفضل لاعبي الدوري، وقد نجح في تحقيق العديد من الإنجازات مع فريقه. وأبدى اللاعب سعادته لانضمامه للفريق العدالاوي، وتمنى تحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات مع الفريق وتحقيق رغبات وطموحات العدلاويين.

شتي ودراوي يفسخان عقديهما مع الوداد المغربي

فسخ الدوليان الجزائريان زكرياء دراوي، والياس شتي، عقديهما مع نادي الوداد الرياضي المغربي.

ووضعت إدارة نادي الوداد المغربي، عبر صفحتها الرسمية على منصة فايسبوك، تعلن من خلاله فسخ عقد كل من دراوي، وشتي لعقدهما مع النادي المغربي، موضحة في نفس الوقت أن فسخ العقد كان بالتراضي. وكان الثنائي زكريا دراوي وإلياس شتي قد هدد باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب تأخر تلقي مستحقاتهما المالية العالقة، التي تأخر النادي في تسديدها منذ أشهر. ولم يود الثنائي الجزائري، المطالبة بمستحقاته المالية، خلال الموسم، بل فضل تأجيل ذلك إلى نهايتها تجنبا لأي تمرد على إدارة النادي، ودخلت إدارة النادي في مفاوضات مع اللاعبين من أجل تسوية الخلاف وديا.

اتحاد العاصمة من دون مدرب

تأكد رسميا تواجد فريق اتحاد العاصمة من دون مدرب بعد مغادرة التقني خوان كارلوس ڨاريدو مدرب الفريق حيث تنقل رسميا إلى فريق في برسبوليس الإيراني، الذي نشر رسميا الخبر عبر موقعه الرسمي ليدخل الفريق في سباق للظفر بمدرب جديد، حيث تهاطلت السير الذاتية على مكتب الاتحاد المطالب باختيار تقني بإمكانه السير بالنادي إلى بر الأمان خاصة وأن التشكيلة ستشارك في كأس الكاف.

عيساوي في نادي شريف تيراسبول المولدوفي

وقّع اللاعب الدولي سيد أحمد عيساوي عقدا مع نادي شريف تيراسبول المولدوفي عقدا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادما من نادي سيسكا موسكو الروسي.

وكان اللاعب قد انتقل الموسم الماضي إلى نادي سيسكا موسكو الرّوسي بعدما لعب في نادي اتحاد العاصمة لِفئة الأواسط، ويُمثّل أيضا ألوان المنتخب الوطني لِصنف أقلّ من 20 سنة، وفي ماي الماضي، ساهم عيساوي بِقوّة في نيل اتحاد العاصمة كأس الجمهورية لِصنف أقلّ من 19 سنة. وسجّل هدفا من أصل خماسية في مرمى مولودية سعيدة.

حديث عن نذير بلحاج في مولودية وهران

تداول الشارع الرياضي في الأيام الماضية اسم اللاعب الدولي السابق نذير بلحاج لتولي منصب المدير الرياضي في مولودية وهران، حيث تكون بعض الأطراف الفاعلة في بيت الحمراوة قد استغلت تواجده بالباهية وعرضت عليه الفكرة، علما أن الدولي الجزائري، نذير بلحاج، حقق أول لقب له في مسيرته التدريبية،حيث توج باللقب مع نادي السد قّل من 17 سنة.

منزلة يتلقى عرضا من ناسيونال ماديرا

تلقى مدافع مولودية الجزائر عبد القادر منزلة عرضا من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، من أجل الالتحاق بالفريق خلال الصائفة القادمة، غير أن اللاعب أجل موضوع الاحتراف إلى ما بعد نهائي كأس الجمهورية، خاصة وأنه مازال مرتبطا مع النادي العاصمي، كما يرفض المدرب بوميل التخلي عن خدماته، بالنظر لما ينتظر المولودية الموسم القادم والمنافسة على عدة جبهات.

إدارة مولودية وهران تريد الطيب مزياني

شرعت إدارة مولودية وهران، في اتصالاتها مع بعض اللاعبين من أجل الالتحاق بالحمري، تحسبا للموسم القادم، حيث تصر إدارة “الحمراوة” على تدعيم الفريق بأبرز اللاعبين، والقيام بانتدابات مدوية من أجل العودة إلى المنافسة على الألقاب، حيث كشف مصدر مقرب من إدارة مولودية وهران، عن رغبتها في انتداب لاعب النادي الإفريقي التونسي الطيب مزياني، حيث يتواجد اللاعب محل اهتمام شبيبة القبائل، التي قدمت عرضها لخريج أكاديمية بارادو، ومن المنتظر أن تقدم إدارة النادي عرضها للاعب خلال الساعات المقبلة، وفتح الميركاتو بصفقة قوية، تفتح الآفاق لموسم قوي.

إدارة الوفاق تريد شراء عقد أوكيل

كشف مصدر مقرب من إدارة مولودية الجزائر، أن نادي وفاق سطيف قدم عرضا لإدارة النادي العاصمي من أجل شراء وثائق اللاعب أوكيل، حيث شارك مع النسر السطايفي هذا الموسم، على شكل إعارة، وقدم مستوى مميزا مع أبناء سطيف، وعاد أوكيل إلى صفوف مولودية الجزائر، بعد نهاية مدة الإعارة، حيث من المنتظر أن تسهل إدارة العميد مهمة رحيل أوكيل، حيث يتواجد خارج مخططات المدرب أمير بوميل الموسم المقبل، رفقة حايف محمد المعار إلى نادي اتحاد السوفي.

حاج رجم يستغرب إشاعات الحارس زغبة

استغرب رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، الإشاعات التي تلاحق ناديه في ملف الميركاتو الصيفي، بعدما نقلت إحدى الصفحات على “فيسبوك” عن صحيفة “اليوم” السعودية، أن الحارس الدولي الجزائري، مصطفى زغبة، الذي سيغادر ضمك السعودي، بعد نهاية عقده، يتواجد في مفاوضات جد متقدمة مع المولودية، وأن الاختلاف الوحيد في المفاوضات يكمن في الجانب المادي، حيث عرضت المولودية 850 مليون سنتيم شهريا على زغبة، فيما يطالب الأخير بـ 1.1 مليار سنتيم، وهي المعلومات التي دفعت بحاج رجم، لإعادة نشر ذلك المنشور عبر خاصية “ستوري” على حسابه في “أنستغرام” وأرفقه بعبارة “بدون تعليق”.