بن سبعيني: أحاول دائما مساعدة الهجوم ولا يمكنني التقدم لتنفيذ ركلة الجزاء مع المنتخب

أكد مدافع المنتخب الوطني، رامي بن سبعيني، أنه يحاول دائما تطوير إمكاناته الهجومية خلال التدريبات، وعبّر عن استعداده للعب في أي منصب يطلب منه الناخب الوطني اللعب فيه.

وقال بن سبعيني في حوار لـ”بين سبورت”: “أنا في الأصل مدافع أيسر، وخلال التدريبات أعمل دائما على تحسين أدائي الهجومي، ولو طلب مني الناخب الوطني اللعب في الوسط أو حتى كحارس مرمى، لن أرفض أبدا”.

وعن تنفيذ ركلات الجزاء مع المنتخب الوطني، قال بن سبعيني: ” لا يمكنني التقدم لتنفيذها، بل لا يمكنني أن أقترح ذلك، هناك رياض محرز وبلايلي وبونجاح، ربما عند غيابهم سأتقدم للتنفيذ”.

وتحدث بن سبعيني عن الذكريات التي لازالت راسخة في ذهنه من “كان” 2019 ، وقال: ” هناك النهائي مع السنغال والفرحة بعد التتويج، وكذلك عند تقدمي لتنفيذ الركلة الأولى أمام كوت ديفوار، لقد كنت منهكا، وغير قادر تماما على تسديد الكرة، والحمد لله سجلت”.