بن سبعيني أفضل ظهير أيسر في “البوندسليغا”

في ميزان التقنيين الألمان

استطاع اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني أن يحفر اسمه بِأحرف من نور وذهب، في نصب الكروية الألمانية.

ويلعب المدافع بن سبعيني (28 سنة) في البطولة الألمانية منذ شهر أوت من عام 2019، وقد استهلّ المشوار مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، ثم انتقل في الأيّام القليلة الماضية إلى بوروسيا دورتموند لِمدّة 4 مواسم.

وقال التقني دانيال فاركه عن الدولي الجزائري: “رامي لاعب استثنائي، في تقييمي الخاص، أعتبره الظهير الأيسر الأكثر اكتمالا في البطولة الألمانية”.

ودرّب الألماني دانيال فالكه اللاعب بن سبعيني في فريق بوروسيا مونشنغلادبخ، خلال الموسم الذي انتهى في الأيّام القليلة الماضية. عِلما أن مدّة عقد هذا التقني مع النادي انقضت.

وقال مواطنه وزميله ماركو روزه، استنادا إلى أحدث تقرير نشره موقع “بوندسليغا” الألماني: “بن سبعيني لا يملّ من تقديم الأفضل، ودائما تجده مُستعدّا للتحدّيات. هو مُحارب فوق المستطيل الأخضر، ويُجسّد من وجهة نظري صفات اللاعب الذي يقترب من الكمال”.

وكان التقني روزه أوّل مدرب أشرف على بن سبعيني في البطولة الألمانية، ولِمدّة موسمَين مُتتاليَين.

أمّا المصدر، فشبّه بن سبعيني بِاللاعب الدولي الفرنسي السّابق بطل العالم وأوروبا بيشنتي ليزارازو. وأيضا مواطنه الحالي تيو هيرنانديز، زميل إسماعيل بن ناصر في فريق ميلان آسي الإيطالي.

ويشترك رامي بن سبعيني و بيشنتي ليزارازو و تيو هيرنانديز في كونهم يشغلون مركز مدافع أيسر، ولا يكتفون بِتحصين الجبهة الخلفية، بل يمتدّ عملهم إلى صنع اللّقطات التهديفية، بل وحتّى هزّ الشّباك.