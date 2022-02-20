بن سبعيني بديلا للبرازيلي ساندرو في جوفنتوس الإيطالي

إدارة غلادباخ الألماني لن تسرحه بأقل من 20 مليون يورو

أكد موقع “جوف أف سي” المختص في متابعة أخار نادي جوفنتوس الإيطالي بأن إدارة البيانكونيري، وضعت الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، نجم نادي بوروسيا مونشغلادباخ الألماني، على رأس لائحة اللاعبين الذين تنوي استقدامهم الصيف المقبل لتدعيم خط الدفاع، وتواجد الظهير الأيسر لـ”الخضر” في الأيام القليلة الماضية ضمن اهتمامات نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، حسب ما ذكرته عديد وسائل الإعلام البريطانية في الفترة الماضية، ويقترب بن سبعيني من الرحيل عن غلادباخ مع تبقي عام واحد في العقد الذي يربطه بالنادي وينتهي صيف عام 2023.

وأرجع ذات المصدر سبب اهتمام جوفنتوس بضم الجزائري، رامي بن سبعيني، إلى تراجع مستويات الدولي البرازيلي، أليكس ساندرو، وجاء في التقرير: “بسبب الأداء غير المقنع لأليكس ساندرو هذا الموسم، من المحتمل أن يتطلع البيانكونيري إلى استبدال البرازيلي بظهير أيسر أصغر سنا”، ويبلغ بن البرازيلي من العمر 31 عاما، في حين يصغره بن سبعيني بـ5 سنوات، وتسعى إدارة جوفنتوس إلى استغلال علاقتها القوية مع إدارة نادي بوريسيا مونشغلادباخ الألماني لضم نجم “الخضر”، وهي التي نجحت الشهر الماضي في ضم الدولي السويسري، دنيس زكرياء، لاعب غلادباخ السابق، وهي معطيات قد تمنحها الأفضلية في الفوز في صفقة الجزائري المتواجد على رادار العديد من الأندية الأوربية.

إلى ذلك، توقع موقع “توتو سبور” أن يحصل جوفنتوس على بن سبعيني مقابل 10 ملايين يورو في الصيف، على اعتبار أن عقده ينتهي صيف عام 2023، ولو أن هذا الأمر لن يكون بهذه السهولة، بعد أن أكدت العديد من وسائل الإعلام الألمانية بأن غلادباخ لن يتنازل عن نجمه بأقل من 20 مليون يورو، خاصة في ظل توفر العروض، وعدّد موقع “جوف أف سي” مهارات رامي بن سبعيني، وقال إن نادي جوفنتوس سيستفيد من قدرات الدولي الجزائري على اللعب في عدة مناصب، كظهير أيسر أو كقلب دفاع أو لاعب في خط الوسط، فضلا عن قدراته التهديفية النادرة بالنسبة لمدافع.