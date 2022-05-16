بن سبعيني بن سبعيني يتصدر قائمة الهدافين في “البوندسليغا”

أفضل ظهير يتمتع بحس تهديفي

تصدر الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، قائمة أكثر اللاعبين تهديفا، في مركز الظهير بالدوري الألماني “البوندسليغا”. وهذا، بعد تمكنه من تسجيل أربعة أهداف في الموسم الحالي، مع فريقه بوريسيا موشنغلادباخ.

في إحصائية جديدة، تقاسم الظهير الأيسر الجزائري، رامي بن سبعيني، صدارة هدافي “البوندسليغا”، رفقة لاعب بوريسيا دورتموند، البرتغالي رافاييل غيريرو. وهذا، برصيد أربعة أهداف كاملة، وخلفهما كل من الألماني ديفيد راوم لاعب هوفنهايم ومدافع لايزبرج بنيامين هنريكس برصيد 3 أهداف.

وبات بن سبعيني يتمتع بحس تهديفي كبير، منذ التحاقه بنادي بوريسيا موشنغلادباخ الألماني، عام 2019 قادما من نادي رين الفرنسي، الذي توج معه بلقب كأس فرنسا، ما جعل المدرب النمساوي أدولف هوتر، يراهن عليه كثيرا في القاطرة الأمامية، خاصة في الكرات الثابتة.

واقترب بن سبعيني أكثر من أي وقت مضى من الرحيل عن النادي الأماني هذه الصائفة، بعد العروض الكثيرة التي وصلته من أندية أوروبية كبيرة، فضلا عن رغبة النادي في الاستفادة من صفقة انتقاله، لاسيما وأن عقده ينتهي في جوان 2023، وقتها سيكون متاحا بالمجان أمام الفرق الراغبة في الاستفادة من خدماته.

وبحسب بعض التقارير الإعلامية الألمانية، فإن بن سبعيني سيوقع بنسبة كبيرة في بورويسيا دورتموند الألماني، في صفقة ينتظر أن تصل إلى غاية 12 مليون يورو، بعد إصرار من مدربه السابق ماركو روزه على ضمه بداية من جوان القادم، فضلا عن رغبته في مواصلة مشواره بـ”البوندسليغا”، بعد أن وجد راحته التامة ومعالمه في هذه البطولة.

وفي حال ترسيم صفقة انضمامه إلى بوريسيا دورتموند، سيكون بن سبعيني ثاني لاعب جزائري يحمل قميص هذا النادي، بعد الدولي السابق أحمد رضا مادوني، الذي لعب مقابلتين فقط مع “الخضر” يوم 16 جوان 2005 أمام مالي والمقابلة الأخرى كانت ضد نيجيريا يوم 04 سبتمبر 2005.