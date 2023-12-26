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رياضة

بن سبعيني: “تحسين الشق الدفاعي مهم جدا وسنلعب حظوظنا كاملة في الكان”

عمر سلامي
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بن سبعيني: “تحسين الشق الدفاعي مهم جدا وسنلعب حظوظنا كاملة في الكان”
أرشيف
رامي بن سبعيني

أكد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، أن تحسين الشق الدفاعي، سيساعد المنتخب كثيرا من أجل لعب حظوظه كاملة في” كان” كوت ديفوار.
وقال بن سبعيني خلال استضافته في برنامج “c’est vous l’expert”: “سنذهب إلى كوت ديفوار للعب حظوظنا كاملة، نعلم أنّ المنافسة ستكون محتدمة، ولكن سنركّز على كل مباراة ونوليها الأهمية اللازمة”.

وأضاف الدولي الجزائري: “يجب أن نكون في أتم الجاهزية على المستويين البدني والذهني، خصوصاً في الشق الدفاعي،  وعلينا العمل في الخط الخلفي ككتلة واحدة بمشاركة المهاجمين، حتى لا نتلقى أهدافا.. لدينا مجموعة جيدة ومشكلتنا في تلقي الأهداف وإذا قمنا بتحسين هذا الجانب سنصبح أقوى”.

وتابع لاعب دورتموند: “نريد تسجيل حضور قويّ لمحو الذكريات السيّئة لمشاركتنا الأخيرة في الكاميرون، وسنحاول التحلي بعزيمة كان 2019 بمصر وتكرار ذلك السيناريو، هذا ليس أمرا مستحيلا رغم صعوبة المهمة”.

وعن الأسماء الجديدة في المنتخب الوطني، قال بن سبعيني: “هم لاعبون موهوبون، ووجودهم معنا دليل على أحقيتهم بمكانة في المنتخب”.

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