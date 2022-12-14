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رياضة
مدرب مونشنقلادباخ يتحدث عن الدولي الجزائري

بن سبعيني تلقى عروضا لمغادرة الفريق

ع. ع
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بن سبعيني تلقى عروضا لمغادرة الفريق
أرشيف
رامي بن سبعيني

رد مدرب بوروسيا مونشنقلادباخ، على التقارير التي تحدثت عن رغبة العديد من الأندية، في التعاقد مع مدافعه الجزائري رامي بن سبعيني، مع انتهاء عقده مع الفريق في صيف 2023.
وكانت عدة تقارير قد أكدت أن الجزائري في مفاوضات متقدمة مع العملاق الألماني بوروسيا دورتموند، الذي يريد ضمه مجانا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إضافة إلى بعض العروض الفرنسية.
وقال الألماني دانييل فاركي في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت ألمانيا”: “لم أتفاجأ أبدا برغبة العديد من الأندية في التعاقد مع بن سبعيني، فنحن تتحدث عن لاعب قدم أداء كبيرا في النصف الأول من الموسم”.
وأضاف: “هناك طلب دائم على اللاعبين الكبار، والإشاعات كثيرا ما تحوم حولهم، وبالنسبة لي الأمر لا يزعجني أبدا”.
وختم: “أعتقد أنني سأكون أكثر قلقا عندما لا يكون لاعبي فريقي محط اهتمام أندية أخرى، فهذا يعني أنهم ليسوا في المستوى، والأمر مختلف تماما بالنسبة لبن سبعيني”.

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