بن سبعيني سفيرا لـ “أوريدو”

أبرم متعامل الهاتف النقال “أوريدو” عقد شراكة، مع اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني مدافع فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

وقالت إدارة متعامل الهاتف النقال “أوريدو” بِشأن هذا العقد، أن سبعيني سيُصبح “سفيرا لِعلامة أوريدو، وسيعمل على ترويج قيم الشركة لدى الشباب الجزائري، و يُرافق أوريدو في عدّة مشاريع إنسانية واجتماعية وترويجية”.

للإشارة، فإن المدافع بن سبعيني لن يلعب مع المنتخب الوطني الجزائري ضد النيجر هذا الثلاثاء، مثلما كان الشأن في مباراة الجمعة الماضية. بِداعي إصابة تعرّض لها في الفخذ بِتاريخ الـ 7 من سبتمبر الماضي.