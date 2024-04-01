بن سبعيني سيكون جاهزا بعد ثلاثة أشهر

بحسب مساعد الناخب الوطني نبيل نغيز

سيعود المدافع الدولي الجزائري لنادي بوروسيا دورتموند، رامي بن سبعيني، للمنافسة بعد ثلاثة أشهر، بعدما أصيب على مستوى الغضروف المفصلي للرجل اليمنى، بحسب ما أكده مساعد الناخب الوطني نبيل نغيز.

وأبدى نغيز في تصريحاته للحصة الرياضية للتلفزيون الوطني مساء السبت الفارط، أسفه للإصابة التي تعرض لها بن سبعيني، قائلا: “نتأسف كلنا لهذه الإصابة، لكنها مشيئة الأقدار، لا يتعلق الأمر بإصابة خطيرة، بل قطع جزئي للغضروف المفصلي، وسيكون جاهزا بعد ثلاثة أشهر”، مضيفا: “المهم أن يعالج جيدا ويعود بسرعة للمنافسة، لأننا بحاجة لخدماته تحسبا للاستحقاقات القادمة”.

وكان المدافع المتعدد المهام “للخضر” قد تعرض لإصابة خلال المباراة الودية الأولى التي فاز بها المنتخب الوطني أمام بوليفيا بنتيجة (3-2)، التي جرت سهرة يوم الجمعة الماضية بملعب نيلسون مانديلا، ضمن الدورة الدولية التي احتضنتها الجزائر “فيفا-سيري 2024”.

وبعد 48 ساعة على إصابته، تم تسريح بن سبعيني من التربص من طرف الطاقم الفني الوطني الذي يشرف عليه الناخب الوطني الجديد، البوسني فلاديمير بتكوفيتش من أجل مواصلة العلاج على مستوى ناديه الألماني.

وسيضطر بن سبعيني الغياب عن لقاءات فريقه بوريسيا دورتموند إلى غاية نهاية الموسم الجاري، كما سيغيب عن اللقاءين المقبلين للفريق الوطني في شهر جوان المقبل أمام غينيا بالجزائر وأوغندا خارج الوطن، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات مونديال-2026.

وكان بن سبعيني (28 سنة) قد التحق في الصيف الماضي بنادي دورتموند لعقد يمتد لأربع سنوات، قادما إليه من النادي الألماني الآخر بوروسيا موشنغلادباخ الذي التحق به خلال سنة 2019 قادما إليه من نادي ستاد ران (الدرجة الفرنسية الأولى).