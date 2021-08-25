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رياضة
بوريسيا مانشغلادباخ يؤكد سلامة مدافعه الجزائري

بن سبعيني سيكون حاضرا في مواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو

الشروق أونلاين
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بن سبعيني سيكون حاضرا في مواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو
أرشيف

طمأن نادي بوروسيا مانشتغلادباخ الألماني متابعيه على سلامة مدافعه الأيسر، الجزائري، رامي بن سبعيني، عقب إنهائه مواجهة السبت الماضي أمام ليفركوزن مـتأثرا بآلام ما استدعى لتوقفه مع الطاقم الطبي لفترة معتبرة قبل نهاية اللقاء.

وأوضح بوروسيا مانشنغلادباخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن لاعبه رامي بن سبعيني لا يعاني من أي إصابة خطيرة، بحيث سيتنقل مع الفريق يوم الأحد القادم إلى برلين لمواجهة فريقه المحلي برسم الأسبوع الثالث من البطولة الألمانية للدرجة الأولى.

ودخل بن سبعيني في الدقيقة الـ 44 من مواجهة ليفركوزن بعد غيابه لأسابيع عن تشكيلة بوريسيا مانشغلاباخ بسبب الإصابة، ومع نهاية المباراة تأثر من ألام إثر احتكاكه بلاعب من الفريق المنافس هو ما أثار مخاوف لدى الطاقم الفني للنادي الألماني الذي كان يخشى من عودة الإصابة.

ويكون الناخب الوطني، جمال بلماضي، قد تنفس الصعداء بعد تغريدة نادي مانشغلادباخ على تويتر، قبل أسبوع عن أول مباراة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، خاصة أن بن سبعيني يعد لاعبا مهما في تعداده ومن الصعب الاستغناء عليه في المواعيد المهمة.

للإشارة،سيفتتح الخضر حملتهم للمونديال باستضافة منتخب جيبوتي يوم 2 سبتمبر القادم بملعب مصطفى تشاكر في البليدة،و في الجولة الثانية سينقلون إلى المغرب لمواجهة منتخب بوركينافاسو على ملعب مراكش يوم 5 سبتمبر.

ل. ط

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