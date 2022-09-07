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رياضة
نظير تألقه مع مانشنغلادباخ أمام ماينز

بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية للأسبوع الخامس من البوندسليغا

ل. ط
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بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية للأسبوع الخامس من البوندسليغا
أرشيف
رامي بن سبعيني

اختار موقع سوفا سكور الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، ضمن تشكيلة الجولة الأخيرة من البوندسليغا1، بعد المستويات القوية التي قدمها في مواجهة نادي ماينز.

وكشف موقع سوفا سكور المتخصص في الإحصائيات الرياضية، عن التشكيلة المثالية التي اختارها لأفضل اللاعبين في الأسبوع الخامس من البطولة الألمانية، التي عرفت تواجد مدافع المنتخب الوطني رامي بن سبعيني.

ويأتي اختيار رامي بن سبعيني في تشكيلة الأسبوع الخامس من البطولة الألمانية، تتويجا له نظير تألقه في المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه بوروسيا مانشنغلادباخ ضد نظيره ماينز.
يشار إلى أن خريج مدرسة أتلتيك بارادو، سجل عودته إلى التشكيلة الأساسية لنادي غلادباخ، في مواجهة ماينز، بعد غيابه لأسبوع كامل لداعي المرض، حيث كان يعاني من زكام حاد.

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