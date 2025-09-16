-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
بداية موسم مميزة للدولي الجزائري

بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة في ألمانيا

ع. ع
  • 69
  • 0
بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة في ألمانيا
ح.م

تواجد الدولي الجزائري في فريق بوروسيا دورتموند، رامي بن سبعيني، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من البطولة الألمانية لكرة القدم، وذلك نظير المستويات الجيدة التي قدمها رفقة ناديه، خلال مباراة هايدنهايم الأخيرة، التي فاز بها فريقه يوم السبت بنتيجة (0-2) خارج الديار.
ويواصل بن سبعيني عروضه الجيدة مع فريقه في بداية الموسم الحالي، حيث ساهم في الفوز الثاني على التوالي لفريقه بـ”البوندسليغا”، إذ شارك أساسيا وظهر بثبات كبير في الخط الخلفي ليساهم في خروج ناديه بشباك نظيفة من المواجهة، ما جعله يحظى بالاعتراف والإشادة ويتم اختياره ضمن التشكيلة المثالية لهذه الجولة من قبل منصة “صوفاسكور” العالمية المختصة في الإحصائيات.
وتحصل بن سبعيني على علامة 8.9 من 10، كرابع أفضل تنقيط رفقة لاعب فولفسبورغ آرنولد، بعد أليكس غريمالدو، لاعب فريق باير ليفركوزن بعلامة 9.7، ثم ديانت راماج حارس فريق هايدنهايم بتنقيط 9.2، والنجم هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الذي تحصل على علامة 9.4.
وبهذا الأداء المتميز، يؤكد بن سبعيني من جديد مكانته كأحد ركائز دورتموند في الموسم الحالي بعدما واصل تقديم أداء متزن دفاعيا، حيث يمنح حضور الدولي الجزائري المنظومة الدفاعية للفريق الألماني صلابة إضافية ويعكس جاهزيته لمواصلة التألق في قادم المباريات، سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطني الجزائري الذي يستعد لخوض آخر جولتين من تصفيات كأس العالم 2026 أمام الصومال وأوغندا شهر أكتوبر المقبل.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. دي ماريا يخطف الأضواء بهدف استثنائي

بالفيديو.. دي ماريا يخطف الأضواء بهدف استثنائي

شبيبة تيقصراين تواجه وداد تلمسان بهذا الملعب

شبيبة تيقصراين تواجه وداد تلمسان بهذا الملعب

بِالفيديو: بن طالب يُدشّن موسم التهديف

بِالفيديو: بن طالب يُدشّن موسم التهديف

هل انخفض منسوب الانضباط في بيت بيتكوفيتش؟!

هل انخفض منسوب الانضباط في بيت بيتكوفيتش؟!

هجوم “الخضر” يتألق وإصابة غويري وايت نوري تثير الهلع

هجوم “الخضر” يتألق وإصابة غويري وايت نوري تثير الهلع

حاج موسى وبوعناني ووناس يحاصرون رياض محرز

حاج موسى وبوعناني ووناس يحاصرون رياض محرز

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد