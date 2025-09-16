بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة في ألمانيا

بداية موسم مميزة للدولي الجزائري

تواجد الدولي الجزائري في فريق بوروسيا دورتموند، رامي بن سبعيني، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من البطولة الألمانية لكرة القدم، وذلك نظير المستويات الجيدة التي قدمها رفقة ناديه، خلال مباراة هايدنهايم الأخيرة، التي فاز بها فريقه يوم السبت بنتيجة (0-2) خارج الديار.

ويواصل بن سبعيني عروضه الجيدة مع فريقه في بداية الموسم الحالي، حيث ساهم في الفوز الثاني على التوالي لفريقه بـ”البوندسليغا”، إذ شارك أساسيا وظهر بثبات كبير في الخط الخلفي ليساهم في خروج ناديه بشباك نظيفة من المواجهة، ما جعله يحظى بالاعتراف والإشادة ويتم اختياره ضمن التشكيلة المثالية لهذه الجولة من قبل منصة “صوفاسكور” العالمية المختصة في الإحصائيات.

وتحصل بن سبعيني على علامة 8.9 من 10، كرابع أفضل تنقيط رفقة لاعب فولفسبورغ آرنولد، بعد أليكس غريمالدو، لاعب فريق باير ليفركوزن بعلامة 9.7، ثم ديانت راماج حارس فريق هايدنهايم بتنقيط 9.2، والنجم هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الذي تحصل على علامة 9.4.

وبهذا الأداء المتميز، يؤكد بن سبعيني من جديد مكانته كأحد ركائز دورتموند في الموسم الحالي بعدما واصل تقديم أداء متزن دفاعيا، حيث يمنح حضور الدولي الجزائري المنظومة الدفاعية للفريق الألماني صلابة إضافية ويعكس جاهزيته لمواصلة التألق في قادم المباريات، سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطني الجزائري الذي يستعد لخوض آخر جولتين من تصفيات كأس العالم 2026 أمام الصومال وأوغندا شهر أكتوبر المقبل.