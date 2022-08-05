بن سبعيني ضمن قائمة أبرز الأفارقة المتوقع تألقهم بألمانيا

احتل اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، المرتبة الثالثة كأفضل اللاعبين المتوقع بروزهم رفقة أنديتهم خلال الموسم الرياضي 2022-2023، الذي طرحه موقع “دي دوبل في” الألماني، بحسب ما نشرته عدة تقارير صحفية.

ونشر الموقع، قائمة تضم 10 لاعبين أفارقة ينشطون في عدد من الأندية الألمانية, ورشحتهم للتوهج هذا الموسم, داعية الجماهير إلى عدم تفويت الفرصة لمتابعتهم هذا الموسم في البطولة الألمانية لكرة القدم “بوندسليغا”.

ويأتي في هذه القائمة الدولي الجزائري رامي بن سبعيني (مدافع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ) والسنغالي ساديو ماني (بايرين ميونخ)، رفقة كل من الكاميروني شوبو موتينغ، والإيفواري سيباستيان هيلر، والمالي آمادو حيدارا.

وذكر الموقع، أن الدولي الجزائري البالغ 27 عاما، يعد أحد أفضل الأظهرة في الفترة الأخيرة في البطولة الألمانية، ووصفه بالمدافع الهداف، بعد أن قاد فريقه لتحقيق عدة انتصارات، حيث سجل 19 هدفا في مختلف المسابقات.

وأضاف أن بن سبعيني، بصم على فترة تحضيرات مميزة مع بوروسيا، ما يبشر بموسم كبير، عكس الموسم الماضي الذي عانى خلاله اللاعب من عدة إصابات.