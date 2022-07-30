بن سبعيني على أجندة بوريسيا دورتموند..ميلان والبي أس جي

الميركاتو الأوروبي يشتعل من أجل محارب الصحراء

أضحى المدافع الجزائري الأنيق، المحترف في نادي مونشغلادباخ الألماني، رامي بن سبعيني، على مرمى حجر للانتقال إلى واحد من كبرى الأندية في أوروبا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حسب ما كشفته كبرى المواقع الرياضية الألمانية.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، الخميس، أن ثلاثة أندية تتصارع للظفر بخدمات الدولي الجزائري، ويتعلق الأمر بكل من بوريسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي.

وحسب الصحيفة الألمانية الواسعة الإنتشار، فإن بطل الليغا 1، باريس سان جرمان يوجد على رأس المعتمين بجلب رامس بن سبعيني، وهذا ليكون بديلا مميزا للظهير الأيسر الدولي البرتغالي الشاب نونو مينديز.

إلى جانب البي اس جي، أكدت “بيلد” أيضا أن بطل الكالتشيو الإيطالي، الميلان، بدوره يريد تعزيز صفوفه بضم مدافع الخضر تحسبا للموسم الجديد، مشيرة بأن الفريق الإيطالي مازال يبحث عن بديل للدولي الفرنسي تيو هرنانديز.

وفي المقام الثالث، أكد ذات المصدر بأن صاحب 27 ربيعا ما يزال ضمن اهتمامات نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الذي يبقى بحاجة إلى ظهير أيسر بمواصفات رامي بن سبعيني، الذي يملك النزعة الهجومية ومن بين أبرز المدافعين الهدافين.

في سياق متصل، وضع موقع “لو 10 سبور” الفرنسي، اسم “محارب الصحراء” كأحد أبرز الأسماء الموجودة على قائمة النادي الباريسي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي، مبرزا في نفس الوقت بعض العوائق التي قد تعيق تجسيد الصفقة، من بينها ارتباط اللاعب بعقد مع نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني حتى 2023 وتحديد سعره بـ16 مليون يورو.

إلى جانب ذلك، أوضح الموقع الفرنسي أن انضمام بن سبعيني برفقاء ميسي مرتبط بـ بيع الظهير الأيسر الإسباني للنادي الباريسي، خوان بيرنات، الذي تريد إدارة البي أس جي تعويضه باللاعب الجزائري.

وعدّد الموقع الرياضي الفرنسي مواهب ومزايا بن سبعيني، معتبرة بأن خريج أكاديمية بارادو سيمنح عديد الخيارات التكتيكية والفنية للتشكيلة الباريسية من خلال إمكانية توظيفه كظهير أيسر أو في محور الدفاع، بالإضافة إلى مميزاته كمدافع هداف.

هذا ومن بين الأندية الثلاثة المهتمة به، من دون شك أن ابن الجسور المعلقة سيفضّل الخيار الألماني، و الانضمام إلى صفوف بوريسيا دورتموند، الذي لا يريده كبديل وإنما كخيار أول، بالإضافة إلى ذلك فإن بن سبعيني يفضّل البقاء في البطولة الألمانية التي تأقلم معها خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.

من جهته، كشف موقع “gladbachlive” الألماني أن إدارة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ ترغب بشدة في بيع بعض لاعبيها ومن بينهم بن سبعيني، وهذا من أجل الحصول على موارد مالية تحسبا للإستقدامات التي تنوي القياد بها هذا الصيف، والإستفادة من صفقة بيع الدولي الجزائري الذي ينتهي عقده مع النادي صيف 2023، ولا يريد النادي الألماني رحيله من دون مقابل.

وحسب نفس المصدر، فإن بن سبعيني أجرى محادثات مع مسؤولين في ناديي بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين، لكن لم تحدث أي تطورات مهمة في الملف، فيما أشار أيضا إلى وجود اهتمام من أندية إيطالية وفرنسية وإسبانية بضم اللاعب الجزائري.

يذكر أن رامي بن سبعيني انضم إلى بوروسيا مونشنغلادباخ في 2019، وخاض معه 83 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 18 هدفًا وقدّم 7 تمريرات حاسمة.